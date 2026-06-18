６月２１日の日曜日は、父の日です。マーケティング会社が全国の父親１０９８人に実施した「父の日に父親がうれしいこと」というアンケート結果です。２位から５位までは「家族で過ごす時間」「お菓子・スイーツ」などが並びますが、１位はなんだと思いますか？最も多かったのは、「ありがとう」と感謝を伝えることだということです。みなさんも父の日に日ごろの感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。