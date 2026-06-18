【ゴチになります27 第12戦】ゲストはKEY TO LITの猪狩蒼弥さん！テーマは“雨の日はおウチで盛り上がろうゴチ”家でも楽しめる最新おもちゃやゲームを大紹介！猪狩さんのゴチレギュラー狙ってる発言でまっすーとバチバチ！？果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】カサブランカシルク丸ビル店【住所】東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング5F【電話番号】050-5492-2849【営業時間】ランチ月〜