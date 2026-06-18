中国科学院の総合科学調査チームはこのほど、中国南海にある黄岩島のラグーンの海草藻場で、国家1級保護野生動物「アオウミガメ」の大規模な個体群を発見しました。暫定的な観測数は50匹を超えたとのことです。黄岩島のラグーンには広い海草藻場が形成されており、中国が近年保護措置を続けた結果、藻場は良好に成長しています。アオウミガメの主な食べ物であるベニアマモ、ウミヒルモなどが分布しています。今回の発見により、黄