中国南西部の貴州省に設置された世界最大口径（500メートル）の電波望遠鏡であるFAST（中国天眼）でこのほど、施設の核心部分であるケーブル駆動システムのワイヤロープの交換作業が行われました。この交換では、中国が独自開発した巨大ワイヤロープ6本が新たに取り付けられ、中国天眼の「目の筋肉」の国産化が実現したとのことです。中国天眼のフォーカスキャビン（受信機格納カプセル）は宇宙を観測する「巨大な目の眼球」であり