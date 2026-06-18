次回7月2日よる7時放送超特別編！一夜限りの豪華メンバーによる“イタリアゴチ3時間SP”を放送します！オリンピックなどで今再び注目を集めるイタリアで27年ぶりのロケを敢行！SPメンバーは仲里依紗さん、竜星涼さん、森本慎太郎さん（SixTONES）、劇団ひとりさん、森香澄さん！ゴチのほかにも、ローマの人気スポットを練り歩く“ドルチェツアー”も開催。お見逃しなく！！