7人組アイドルグループ「Palette Parade」（パレットパレード）が、全国ツアー「JAM JAM JAM!!!!!!!」の最終地として、東京・渋谷のSpotify O-EASTのステージに立った。​2周年ワンマンで挑んだ地への、堂々たる凱旋。そして、9月に控える5周年記念公演への重要な試金石となる、過去最大規模のツアーファイナルだ。汗と熱気に満ちた約100分間。7人の色が混じり合ったステージを追った。（推し面取材班）​息つく間を