お笑いタレント・千原ジュニア（52）が18日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演し、あの超大物タレントから大量のLINEが届くと明かす場面があった。オープニングトークで「ここ2〜3カ月で150曲は超えた〜」と言うと、共演者は「どういうことですか?」とはてなマークを浮かべる。そこでジュニアは「所ジョージさんから、ずっと曲が送られてくるねん。ChatGPTで曲を作ってはって、ジャケットと曲が1日