17日（水）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のレーヴィス栃木は、ミドルブロッカーの荒木田光一（26）、森粼健史（33）と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 岩手県出身の荒木田は東京学芸大学を卒業後、2022年に埼玉アザレアへ入団。1シーズンで退団すると、その後はモンゴルやスウェーデンのクラブでプレーした。2025年