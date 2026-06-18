宝塚歌劇団宙組公演「黒蜥蜴」の新人公演が18日、兵庫・宝塚大劇場で行われ入団7年目の鳳城のあん（ほうじょう・のあん）が初の新人公演主演を務めた。江戸川乱歩原作、三島由紀夫戯曲で有名な探偵・明智小五郎と女盗賊・黒蜥蜴の駆け引きが物語をけん引する名作。鳳城は男役らしい低音もよく響く、豊かな歌唱力で聴かせ“心理戦”とも言える細かな芝居も緩急を付け見事に客席を引き込んだ。新人公演メンバー最上級生の成績