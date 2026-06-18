全日本プロレスは18日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。世界タッグ王者組の斉藤ブラザーズがまさかの敗退で7月19日の後楽園ホール大会で真霜拳號、関本大介組の挑戦を受ける。斉藤ブラザーズは羆嵐、本田竜輝と組んで真霜、関本、タロース、綾部蓮組と対戦。真霜、関本組の連係攻撃にやられ11分13秒、真霜の無道でまさかのレフェリーストップで敗れた。勝った真霜は「俺がマイクを持ったというこ