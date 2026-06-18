昨年の自民党総裁選などで高市首相の陣営が他の候補を中傷する動画をＳＮＳに投稿したとする週刊文春の報道を巡り、文芸春秋は４月２９日から公開している記事のうち、関連動画の公開を一時停止し、本文を修正したと発表した。一部の動画に「時系列上の問題点」が確認されたとした上で、事実関係は「複数のＳＮＳ上のメッセージなどによって裏付けられており、疑惑の根幹を揺るがすものではない」としている。１８日発売の週刊