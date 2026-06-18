全日本プロレスは18日、後楽園ホールで「スーパーパワーシリーズ2026」を行った。第2試合で世界ジュニアヘビー級選手権試合では第73代王者・立花誠吾と挑戦者・田村男児が対戦。王者の希望で第2試合で組まれたタイトル戦。田村が2年3カ月ぶりのベルトを奪った。試合は5分すぎ、立花が顔面絞め、田村は裸絞めで対抗する。立花が岩石落とし、エプロンでのイケメン落とし。場外へトペと追い込む。10分すぎ.リングに戻して、岩石