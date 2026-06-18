箱根駅伝５区の好走で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（早大）が１８日、自身のインスタグラムを更新。「『Ｂ．Ａ．Ａ．１０Ｋ』（アメリカ・ボストン・６／２１）という１０ｋｍのロードレースに出発！」として空港で撮影した出発前の写真を投稿した。「Ｂ．Ａ．Ａ．１０Ｋ」はボストンマラソンを主催するボストン・アスレチック・アソシエーション（Ｂ．Ａ．Ａ）が毎年６月にボストンで開催する１０キロのロードレースイ