サーティーフォー保土ケ谷球場（資料写真）第１０８回全国高校野球選手権神奈川大会（５日開会式）の、３、４、５回戦の会場と時間が決定した。それぞれ勝ち上がれば、第１シードの横浜とノーシードの東海大相模が対戦することになる４回戦は、１６日のサーティーフォー保土ケ谷球場第１試合（午前９時開始）で行われる。５回戦８試合は、１８日に保土ケ谷、バッテイングパレス相石ひらつか、相模原ギオンベースボールパーク