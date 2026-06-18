ＮＨＫ大阪放送局は１８日、同局内で「２０２６年６月局長定例記者会見」を行い、藤森康江大阪局長が１５日に放送されたサッカー中継で本田圭佑と実況を担当した小宮山晃義アナについて言及した。サッカー日本代表は１５日、ワールドカップ北中米大会１次リーグ初戦に臨み、強豪オランダに２―２で引き分け、勝ち点１を獲得した。同試合はＮＨＫで中継され、実況を務めた本田圭佑と共に同局の小宮山晃義アナウンサーにも注目が