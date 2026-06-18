ＮＨＫ大阪放送局は１８日、同局内で「２０２６年６月局長定例記者会見」を行い、藤森康江大阪局長が今秋から放送予定の朝ドラ「ブラッサム」について言及した。同作は、明治、大正、昭和を駆け抜け自由を求め続けた作家・宇野千代をモデルとした物語。主人公・葉野珠（石橋静河）は明治３０年に山口・岩国生まれた４人きょうだいの第一子長女だ。この日、弟役で長男の葉野守（日向亘）、妹役の次女・葉野俊子（伊東蒼）と弟役