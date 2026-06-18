お客さんを大歓迎する姉猫と、人見知りな弟猫。2匹がそれぞれ見せた愛らしい行動が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は61万回を超え「いいおねえちゃんすぎる」「気に入られて羨ましい」「甘えん坊さんで可愛い」といったコメントが集まっています。 【動画：お客さんを出迎える２匹のネコ→あいさつをして…思わず微笑んでしまう『おもてなしの光景』】 ようこそ！わが家へ YouTubeアカウント「しろあん でっかい