子猫から成猫になる過程で起こる変化5選 オトナの猫へと成長する過程には、見た目だけでなく、行動や生活習慣など精神的な部分にも違いが出てきます。 毎日一緒に過ごしていると気づきにくいこともありますが、遊び方や食事、睡眠など成長の中で見られやすい変化を紹介します。 1.体つきがしっかりしてくる イエネコの成猫は平均して約4キログラムで、生まれた時と比べると30～40倍も大きくなります。