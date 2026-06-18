毛づくろい中の猫さんに舐めてほしくて、そっと指を添えてみたところ…？邪魔をされてしまった猫さんが見せた、感情ダダ漏れな“表情”が反響を呼ぶこととなりました。 注目の投稿は記事執筆時点で5.1万回再生を突破し、「めっちゃ顔に出る」「表情最高ww」「目がすわっててわろた笑」「お顔が天才すぎる」といったコメントが寄せられています。 【動画：『毛づくろい中の猫』に舐めてもらおうと、そっと指を出したら…100