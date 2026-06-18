元SKE48の江籠裕奈が、6月16日発売の「週刊SPA!」(扶桑社)6月23・30日合併号の「美女地図」に登場した。 【写真】匂い立つような魅力が漂っています SKE48を卒業後、ソロアイドルとして癒やしを届ける“えごちゃん”が「天使の休息」をテーマに、束の間のオフタイム。たわわな果実2つをのぞかせながら、上目遣いで妖しい視線を送ったり、大きな桃を惜しげもなく披露したりしている。 江籠は2000年、愛知県生まれ。1