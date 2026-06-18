2025年、ドナルド・トランプ大統領が政府効率化省(DOGE)を通じた大規模な予算削減を実行したことで、NASAといった科学系機関に大混乱が生じました。一体何が起こったのか、科学ジャーナリストのアダム・ロジャース氏が解説しています。America’s compact between science and politics is broken | Scientific Americanhttps://www.scientificamerican.com/article/americas-compact-between-science-and-politics-is-broken/ロジ