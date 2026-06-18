きょう１日に公開される「インサイド・ヘッド２」に合わせて企画された金曜ロードショー（後９時）の「３週連続ピクサー作品」の最後として、２日に放送されるのは「トイ・ストーリー２」（１９９９年、日本公開は２０００年）。もちろん、本編ノーカットでの登場となる。今回の物語は、「おもちゃ仲間」であるペンギンのウィージーが、不用品を売る「ガレージセール」に出されるところから始まる。何とかウィージーを助け出し