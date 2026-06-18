◆ＮＰＢチャレンジカップ巨人３軍２―２四国ＩＬ徳島（１８日・丸亀）巨人３軍は１８日、四国遠征２戦目で徳島インディゴソックスと対戦して２―２で引き分けた。２回に坂本達也捕手の本塁打で先制。１点を追う８回には川原田純平内野手が同点ソロを放った。先発の吹田志道投手は６回途中１失点。６回２死から登板の左腕・石田隼都投手は、オーストラリア代表の左の強打者ウィングローブを二ゴロに抑えた。７回に石田充冴