時計店などで窃盗を繰り返していたとみられる男4人が逮捕されました。山口駿容疑者（25）と田中良依容疑者（26）ら4人は2025年10月、東京・台東区の時計店にバールでドアを壊して押し入り、腕時計4本など（約222万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。4人は闇バイトに応募し、秘匿性の高いアプリで指示を受けていましたが、報酬は受け取っていないということです。数日前には千葉県内の買取店でも同様の事件が起きており、警視