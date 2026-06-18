家系ラーメンチェーンの「壱角家」、うどんチェーン店の「山下本気うどん」などを展開するガーデンが、昨年の下半期から攻めの姿勢を見せている。 これまでも店舗数を一気に増やすなど、特定のシーズンにピンポイントで活動を活発化させることがあったが、昨年11月1日に発表されたラーメンチェーン店「萬馬軒」の買収に続き、今年はそば居酒屋チェーン店の「高田屋」も傘下に収