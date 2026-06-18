【エビアン＝阿部真司、カイロ＝溝田拓士】米国とイランの両大統領による覚書の署名を受けて、３か月あまり続いたホルムズ海峡の封鎖状態が解かれることになった。覚書では３０日以内に船舶の通航量を「戦前」の水準に戻すとしている。ただ、イランが敷設した機雷の除去には時間を要し、完全な回復には１か月以上かかるとの見方もある。ホルムズ海峡は、世界の石油供給量の約２割に当たる日量約２０００万バレルが通過するエネ