アメリカとイランが、戦闘終結に向けた覚書に正式に署名しました。実は、予定より1日前倒しとなった両国の署名。そこにはどのような思惑があったのでしょうか。■スピード署名…早く決着つけたかった？世界一、豪華な宮殿ともいわれるベルサイユ宮殿。訪問を楽しみにしていた、派手好きのトランプ大統領は、ご満悦だったようです。晩さん会を終え、宮殿をあとにする際に明かしました。記者「大統領！フランスメディアです。イラ