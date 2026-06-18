暗闇の中、激しく燃え上がる山肌。2026年1月、愛媛・新居浜市で発生した2件の山林火災。しかし、これで終わりではありませんでした。6月までに半径150メートルほどの範囲で、集合住宅の空いている部屋や空き家などあわせて4件の火災が発生。いずれも火事の原因は分かっていません。4件全て夜の間。現場は、人がいなかったり火の気のない場所。警察は、連続不審火の可能性を視野に入れています。近くに住む人は「（最初）山で火がつ