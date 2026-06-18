俳優・西野七瀬（３２）が１８日、都内で行われた映画「免許返納！？」（１９日公開）の公開前夜祭に主演の舘ひろし（７６）、黒川想矢（１６）、八嶋智人（５５）らと登壇した。作品は１９９４年に舘が主演の「免許がない！」をオマージュした作品。白いワンピースで登場した西野は、舘らとともに大歓声を受け舞台に上がった。免許返納にまつわる物語にちなみ、返納したくなるほどの恥ずかしい過去のエピソードは？との問いに