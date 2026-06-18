「高すぎる」政治学が専門の熊本大学の伊藤洋典名誉教授は、熊本市庁舎建て替え計画の事業費が当初の616億円＋αから最大約1230億円へと膨らんでいる現状について、率直にそう切り捨てた。 【写真を見る】【1230億円の衝撃】熊本市庁舎建て替え問題「高すぎる」--伊藤洋典・熊本大学名誉教授が語る情報開示の欠如と市長選の意義 この秋にも市長選を控える中、市民はいまだこの巨大事業の全貌を把握できていない。伊藤名誉教授に