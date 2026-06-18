大相撲パリ公演に参加した大関安青錦（２２）＝安治川＝が１８日、前日に続く第２便で東京・羽田空港に帰国した。昨年のロンドンに続く欧州公演に「今まで味わったことのない応援の熱さが、すごくいい刺激になりましたね」と感慨を口にした。母国ウクライナの戦禍を逃れ、ドイツで暮らす両親と再会できたという。安青錦は「ヴェルサイユ宮殿に家族と一緒に行けた。一番印象に残っています。１年ぶりに親と会えてリラックスも