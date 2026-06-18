「やっぱりそれはずるい」問われるのは、政治の誠実さだ 「もし庁舎建て替えの問題を避けて選挙に臨むような人がいるとしたら、私はそのやり方はずるいと思います。私が有権者だったら、そんな人には入れたくない。」 【写真を見る】【1230億円の衝撃】「市民が私のシンクタンク」――いまがその時？元熊本市長・幸山政史が問い直す、市庁舎建て替え問題の本質 そう率直に語るのは、元熊本市長の幸山政史氏です。