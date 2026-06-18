肉用牛の生産、販売などを行う宇城市の杉本本店ではUAE・アラブ首長国連邦の大学で物流などを学ぶ学生3人をインターンシップ生として受け入れています。 3人は6月8日から牧場や加工施設を、18日は枝肉を見学しました。■インターン生「自分の専門分野ではないが興味深かった。もっと学んでいきたいです」杉本本店は、今後も日本と中東の架け橋になる人材育成に貢献したいとしています。