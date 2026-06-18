大相撲のパリ公演（１３、１４日、アコー・アリーナ）をインターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ（アベマ）」が密着。力士たちの現地での様子や独占インタビューを収めた特別取材コンテンツを配信中だ。約３０年ぶりの開催となった歴史的なパリ公演。最高峰の力士たちが日本の国技を世界へ届ける姿だけでなく、土俵上では見ることのできない貴重なオフショットや現地での心温まる交流の様子を収めている。横綱・大の里（二所ノ関）は