宝塚歌劇宙組のミュージカル・ロマン「黒蜥蜴」の新人公演が１８日、兵庫・宝塚市の宝塚大劇場で上演された。２０２０年入団の第１０６期生で、７年目の鳳城（ほうじょう）のあんが新人公演初主演を務めた。１９６０年代、高度経済成長期の東京が舞台。名探偵・明智小五郎と女賊・黒蜥蜴の駆け引きと、恋模様がロマンチックに描かれる。大人の色気のある名探偵・明智小五郎（本役・桜木みなと）を魅力的に演じた鳳城は「力不足