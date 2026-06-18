「第１０回ａｕじぶん銀行賞」（１８日、多摩川）松井友汰（３１）＝大阪・１２３期・Ａ２＝が２日目１１Ｒで、果敢に攻めて３走オール３連対をキープする２着を確保した。「伸び型ですね。放っても伸びていた。スローからでも伸びていたのはデカい」と舟足に好感触を得ていた。「回り足は大したことない。乗り心地もイマイチだけど、今の直線を崩すくらいだったらこの感じで行く」と足優先で攻めの姿勢を貫く。前節の芦屋で