中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月18日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は18日の記者会見で、北大西洋条約機構（NATO）事務総長のウクライナ危機を巡る対中発言について、NATOは誤った対中認識を改めるとともに、対立をあおり、責任を転嫁するのをやめるべきだと強調した。林氏は次のように述べた。中国はウクライナ危機の問題を巡り、常に客観的かつ公正な立場を堅持し、停戦と和平交渉の促進に