韓国発の人気メイクアップブランド「hince（ヒンス）」から、新作パウダーチーク「ハグレイヤーチーク」が登場します。#ぬくもりチークをコンセプトに、まるで肌そのものに血色感が宿ったような自然でやわらかな仕上がりを実現。初心者でも簡単に美しいグラデーションが作れるカラー設計や、持ち運びに便利なブラシ一体型パッケージなど、毎日のメイクがもっと楽しくなる魅力が詰