お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が18日、自身の公式インスタグラムを更新。新幹線で遭遇した芸人との2ショットを公開した。「きついきつい」と書き出して怒りマークの絵文字を添えたしんいち。「フジモンさんと新大阪まで一緒や」とつづって藤本敏史と遭遇した事を2ショットで報告した。「寝たいって」と“本音”を添えた。この投稿に反応した藤本は「きついとか言うてるけど本来座るべき座席からわざわざ変更し