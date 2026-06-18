お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（48）が18日に自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が考案したお笑い賞レース「ツッコミ芸人No.1決定戦ツッコミスター」が5月23日にフジテレビで放送され、話題となった件について言及した。同番組について評価した塙だったが「松本（人志）さんの功績って、絶対にあると思う」と指摘する。「『IPPONグランプリ』の写真で一言とか、ああいうベースがあ