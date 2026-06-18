日本の漫画の海外発信強化に向けた官民コンソーシアムの初会合＝18日午後、東京・霞が関文化庁は18日、日本の漫画の海外発信強化に向け、大手出版社などとつくる官民コンソーシアムの初会合を開いた。スマートフォンなどで読める電子コミックや漫画アプリを海外向けに配信する仕組みづくりや、漫画に特化した翻訳家の育成など業界共通の課題を話し合い、具体策を講じていくことで一致した。講談社、集英社、小学館に加え、翻訳