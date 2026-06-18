タレントの大沢あかね（40）が18日放送の日本テレビ系情報番組「ヒルナンデス！」（月〜金曜前11・55）に出演し、最近、夫のお笑いタレント・劇団ひとり（49）から怒られたと明かした。3児の母同士である大沢とタレント・藤本美貴が、無印良品、3COINS+plusで「爆買いおしゃべりショッピング」をしている時に、「最近旦那さんに怒られた」と語ったもの。その理由を「美容を頑張りすぎて、ちょっとお金を使い過ぎですって」と