タレントのpeco（30）が18日、Instagramのストーリーズを更新。7歳の息子・リンクくんに作ったお弁当を公開した。【映像】「ryuchellにしか見えない」息子との親子ショット（複数カット）これまでにも、モデルとして親子で撮影中の動画や、同じ柄のパジャマを着た姿、お出かけコーデなど、リンクくんとの様子をInstagramで発信しているpeco。「ryuchellにしか見えない」「大きくなりましたね」など、成長したリンクくんに多く