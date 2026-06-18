2026年6月21日は、「寅の日」「月徳日」「母倉日」「天恩日」「大安」の5つの吉日に加え、1年の大きな節目となる「夏至」が重なる、かなりパワフルな開運日です。あらゆる幸運のエネルギーが重なるこの日は、未来への種まきや新たなスタートに最適な好機。2026年の前半を振り返りながら不要なものを手放し、残りの半年に向けて理想の未来を描くことで、運気の流れを大きく好転させるきっかけになるかもしれません。今回は、この日