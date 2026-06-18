元アイドルで現在はグラビアアイドルの新海まき（27）さんのデジタル写真集「耽美録」（撮影：澤田錠、税込2499円、87ページ）と同タイトルのイメージ動画（ルビー監督税込375円〜）がリリースされました。Gカップお姉さんのくびれ際立つ美ボディが妖艶な世界を表現しています。【写真】髪をアップにした新海まきさん。色っぽい…アイドルやダンスボーカルグループでの活動を経てグラビアの世界へ進んだ新海さん。高身長のスレン