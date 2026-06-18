殺伐とした現代社会において、我々の空腹と心を同時に満たしてくれるヒーローは、意外にも身近な場所に潜んでいる。中国のネット界隈を騒がせている「麦楽鶏侠（マックナゲット・マン）」という存在をご存知だろうか。マクドナルドの厨房という、マニュアルが支配する鉄壁の要塞に身を置きながら、本来は5個入りであるはずのナゲットの箱に、誰にも気づかれぬよう「慈悲の6個目」を忍び込ませる名もなき聖職者たちの総称である。伝