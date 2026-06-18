【GU】ほんのり甘め！ 大人かわいい「初夏スタイル」に注目夏のコーデをおしゃれに格上げしたいなら、旬のトレンドアイテムをうまく取り入れるのがおすすめ。今回は2026年春夏の注目トレンド「ランジェリーライク」をかなえる、「GUのサテンキャミソール」をピックアップ。大人の女性がさりげなく甘さをプラスできるコーデをご紹介します。2026年春夏のトレンド！「レースキャミソール」こちらの「サテンキャミソール」（税込1490