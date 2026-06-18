中国と韓国は6月16日、第7回合同増殖・放流活動を黄海で実施し、水産資源の増殖を図るため、さまざまな漁業種苗729万匹を放流しました。今回の活動では、中国東部の山東省煙台市から経済的価値の高いウマヅラハギ、ガザミ、クロダイなどの種苗300万匹が、韓国からも同様に経済的価値の高いキグチ、マダイなどの種苗429万匹が放流されました。中国水産科学研究院黄海水産研究所の馬卓君副所長は、「中韓が合同で放流する品種を選ぶ