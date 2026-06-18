他人のクレジットカードを使って不正に商品を購入したとして、きょう、４３歳の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、新庄市新町に住むアルバイト従業員の女（４３）です。 警察によりますと、女は不正に入手した他人名義のクレジットカードを使用して、商品をだまし取った疑いが持たれています。 確認されている犯行は３件です。全ての犯行において、同じクレジットカードを使用したということ