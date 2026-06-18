おととし三川町で女性が自宅で男に殴られ殺害された事件で、懲役１７年の判決を受けた男が上告しない方針であることがわかりました。 【写真を見る】三川町高齢女性殺害事件被告の男は上告しない方針「示談を申しいれているのに非常に悔しい」裁判所の判断が覆らないと判断一審で懲役17年の実刑判決、二審で控訴棄却（山形） 男は弁護士に「非常に悔しい」と話したということです。 改めて、事件発生から今回の裁判までの